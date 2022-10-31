Задержаны 13 граждан Азербайджана, незаконно въехавших в Германию

В отношении 13 граждан Азербайджанской Республики, незаконно въехавших в Германию за последние шесть месяцев, будут приняты соответствующие меры.

В отношении 13 граждан Азербайджанской Республики, незаконно въехавших в Германию за последние шесть месяцев, будут приняты соответствующие меры.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщили в федеральном министерстве внутренних дел Германии.

В сообщении отмечается, что за последние шесть месяцев этого года большинство из 13 граждан Азербайджанской Республики, незаконно въехали на территорию Германии из соседних стран, укрывшись в большегрузных автомобилях. Задержанные в ходе полицейского рейда были переданы в соответствующие миграционные органы.

В федеральном министерстве сообщили, что за незаконное пересечение границы в отношении этих лиц будут приняты меры.

По данным немецкой газеты “Bild”, ежедневно в страну нелегально въезжают около 1500 мигрантов. В основном это граждане Сирии, Афганистана и североафриканских республик.

Газета утверждает, что соседняя Швейцария направляет мигрантов в Германию.