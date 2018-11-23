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    Задержаны 12 разыскиваемых должников

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувший день.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, органами внутренних дел республики зарегистрировано 119 преступлений, 22 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 10 ранее незавершенных дел.

    Задержаны и переданы по назначению 25 находившихся в розыске лиц, в том числе 1 человек за уклонение от исполнения гражданско-праовых обязательств, 12 разыскиваемых должников.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 4 пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

    Задержан 31 подозреваемый в совершении преступлений.

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