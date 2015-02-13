За попытку провоза большого количества наркотиков задержан пассажир поезда Баку-Москва

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники таможенного поста "Ялама" Хачмазского таможенного управления при осмотре ручного багажа пассажира Гусейнова Тураджа Рахман оглу, следовавшего из Азербайджана в Российскую Федерацию на пассажирском поезде Баку-Москва №55, обнаружили в принадлежащем ему чемодане двойное дно, где были спрятаны 6 свертков с наркотическими средствами общей массой 5 кг 880 г. Наркотические средства были изъяты сотрудниками таможенной службы. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

В отношении Гусейнова Тураджа Рахман оглу было возбуждено уголовное дело по ст. 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК Азербайджана, Ясамальским районным судом было вынесено решение о заключении его под стражу.

Сотрудниками таможенного поста "Гоша Тепе" Билясуварского таможенного управления при личном осмотре гражданки Азербайджана Гурбановой Пярваны Байрам гызы, которая переходила пешком госграницу из Иранской Исламской Республики в Азербайджан, было обнаружено и изъято два свертка с героином общей массой 172,756 г. В результате соответствующих оперативных мероприятий по выявлению лица, которому должны были быть переданы данные наркотические средства, перед таможенным постом "Гоша Тепе" Билясуварского таможенного управления был задержан гражданин Азербайджана Гараев Рашад Агаверди оглу.

В связи с данными фактами следственным отделом Государственного таможенного комитета проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.