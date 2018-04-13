Задержано лицо, подозреваемое в убийстве 42-летней женщины в Лянкяране - ОБНОВЛЕНО

Лянкяран. 13 апреля. REPORT.AZ/ Задержано лицо, подозреваемое в совершении убийства в Лянкяранском районе.

Как сообщает южное бюро Report, это - Гюльшен Салаева.

По информации, она нанесла бревном многочисленные удары Севде Гасановой.

Отмечается, что конфликт произошел из-за раздела имущества.

Напомним, что Г.Салаева жила в гражданском браке с супругом убитой ею С.Гасановой Арифом Нехмет оглу Гасановым 1973 г.р.

У А.Гасанова от каждой женщины по двое детей.

По факту ведется расследование.

***18:49

Лянкяран. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе убита 42-летняя женщина.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на улице Анара Махмудова, 128.

На почве семейного конфликта Севда Рустам гызы Гасанова 1976 г.р. была убита гражданской женой мужа.

По информации, мужчина проживал с супругой и любовницей в одном доме.