Задержано лицо, подозреваемое в краже сумки футболиста Эльвина Джафаргулиева

Задержано лицо, подозреваемое в краже сумки игрока футбольной команды "Карабах" Эльвина Джафаргулиева после матча с "Нефтчи".

Задержано лицо, подозреваемое в краже сумки игрока футбольной команды "Карабах" Эльвина Джафаргулиева после матча с "Нефтчи".

Об этом Report сообщил сотрудник пресс-службы МВД майор полиции Анар Гафаров.

По его словам, утверждения о задержании футболиста не соответствуют действительности.

"Эльвин Джафаргулиев после матча сообщил о краже своей сумки сотрудникам полиции, находившимся на стадионе. В результате соответствующих мероприятий было установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении кражи, сумка была возвращена владельцу. После этого Э.Джафаргулиева пригласили в полицию для дачи показаний в качестве потерпевшего", - уточнил А.Гафаров.

Расследование по факту продолжается.