Задержано еще одно должностное лицо исполнительной власти Гейчайского района

Задержан представитель исполнительной власти Гейчайского района по административно-территориальному округу города Рашад Шукюров.
Как сообщает Report, он был задержан несколько дней назад сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
Сообщается, что он задержан в связи с обвинением в коррупции.
Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила Report факт.
Отметим, что некоторое время назад Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были начаты проверки в Гейчайском р-не, распространялась информация о задержании нескольких лиц.