Задержано еще одно должностное лицо исполнительной власти Гейчайского района

Задержан представитель исполнительной власти Гейчайского района по административно-территориальному округу города Рашад Шукюров.

Задержан представитель исполнительной власти Гейчайского района по административно-территориальному округу города Рашад Шукюров.

Как сообщает Report, он был задержан несколько дней назад сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Сообщается, что он задержан в связи с обвинением в коррупции.

Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила Report факт.

Отметим, что некоторое время назад Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были начаты проверки в Гейчайском р-не, распространялась информация о задержании нескольких лиц.