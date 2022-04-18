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Задержано еще одно должностное лицо исполнительной власти Гейчайского района

Задержано еще одно должностное лицо исполнительной власти Гейчайского района Задержан представитель исполнительной власти Гейчайского района по административно-территориальному округу города Рашад Шукюров.
Происшествия
18 апреля 2022 г. 11:09
Задержано еще одно должностное лицо исполнительной власти Гейчайского района

Задержан представитель исполнительной власти Гейчайского района по административно-территориальному округу города Рашад Шукюров.

Как сообщает Report, он был задержан несколько дней назад сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Сообщается, что он задержан в связи с обвинением в коррупции.

Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила Report факт.

Отметим, что некоторое время назад Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были начаты проверки в Гейчайском р-не, распространялась информация о задержании нескольких лиц.

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Версия на азербайджанском языке Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin daha bir vəzifəli şəxsi saxlanılıb

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