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Задержанный в России мужчина экстрадирован в Азербайджан

Задержанный в России мужчина экстрадирован в Азербайджан Задержанный в России мужчина экстрадирован в Азербайджан.
Происшествия
7 октября 2022 г. 11:27
Задержанный в России мужчина экстрадирован в Азербайджан

Задержанный в России мужчина экстрадирован в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По уголовному делу, находящемуся в производстве Гусарского районного отдела полиции, были установлены обоснованные подозрения в повторном совершении мошенничества Намигом Алистановым. Его объявили в розыск с избранием меры пресечения в виде ареста.

Подозреваемый был задержан на территории России 11 июля текущего года. 5 октября его экстрадировали в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada tutulan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

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