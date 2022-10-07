Задержанный в России мужчина экстрадирован в Азербайджан

Задержанный в России мужчина экстрадирован в Азербайджан.

Задержанный в России мужчина экстрадирован в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По уголовному делу, находящемуся в производстве Гусарского районного отдела полиции, были установлены обоснованные подозрения в повторном совершении мошенничества Намигом Алистановым. Его объявили в розыск с избранием меры пресечения в виде ареста.

Подозреваемый был задержан на территории России 11 июля текущего года. 5 октября его экстрадировали в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.