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Задержанный в Грузии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

Задержанный в Грузии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован на родину.
Происшествия
5 октября 2023 г. 17:46
Задержанный в Грузии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован на родину.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Махмудзаде Чингиза Акиф оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года было удовлетворено уполномоченными органами Грузии.

Махмудзаде подозревается в совершении мошенничества с причинением крупного ущерба, ранее было принято решение о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого, однако он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

5 октября в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Чингиз Махмудзаде был доставлен из Грузии в Азербайджан.

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