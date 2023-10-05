Задержанный в Грузии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован на родину.

Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован на родину.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Махмудзаде Чингиза Акиф оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года было удовлетворено уполномоченными органами Грузии.

Махмудзаде подозревается в совершении мошенничества с причинением крупного ущерба, ранее было принято решение о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого, однако он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

5 октября в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Чингиз Махмудзаде был доставлен из Грузии в Азербайджан.