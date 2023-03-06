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Задержанный с крупной партией наркотиков признался в связях с наркоторговцем из Ирана

Задержанный с крупной партией наркотиков признался в связях с наркоторговцем из Ирана В Баку задержали мужчину, состоявшего в связях с наркоторговцем из Ирана.
Происшествия
6 марта 2023 г. 16:27
Задержанный с крупной партией наркотиков признался в связях с наркоторговцем из Ирана

В Баку задержали мужчину, состоявшего в связях с наркоторговцем из Ирана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что Надим Иманвердиев был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками Хатаинского районного управления полиции и 37-го отдела полиции.

В момент задержании у мужчины в руках была сумка, в которой было обнаружено около 16 кг марихуаны. Задержанный признался, что наркотики купил через интернет у гражданина Ирана Сейфура Резы с целью их дальнейшей перепродажи.

В настоящее время в Хатаинском районном управлении полиции проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İran vətəndaşı ilə əlbir olan narkotacir saxlanılıb

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