Задержанный с крупной партией наркотиков признался в связях с наркоторговцем из Ирана

В Баку задержали мужчину, состоявшего в связях с наркоторговцем из Ирана.

В Баку задержали мужчину, состоявшего в связях с наркоторговцем из Ирана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что Надим Иманвердиев был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками Хатаинского районного управления полиции и 37-го отдела полиции.

В момент задержании у мужчины в руках была сумка, в которой было обнаружено около 16 кг марихуаны. Задержанный признался, что наркотики купил через интернет у гражданина Ирана Сейфура Резы с целью их дальнейшей перепродажи.

В настоящее время в Хатаинском районном управлении полиции проводится расследование.