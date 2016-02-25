Задержанный по делу о смерти Вюсала ​Шилдера объявлен в розыск после освобождения из-под ареста

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту на приговор в отношении Искендерова Эльмана Сеидага оглу и Талыбова Сеймура Теймур оглу, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирпаши Гусейнова было объявлено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям был аннулирован, вынесен новый приговор. Так, суд добавил к делу Э.Искендерова, обвиняемого по ст. 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно в целях использования органов или тканей потерпевшего) УК, статью 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) УК. Из обвинения исключена ст. 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) УК. Приговор в его отношении (14,5 лет) не изменен.

В отношении С.Талыбова вынесено новое решение. Срок наказания С.Талыбова, обвиняемого по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) УК, истек. Согласно решению, он вновь привлечен к ответственности. Он объявлен в розыск и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что убийство произошло 2 мая 2013 года перед домом 3Б на улице А.Раджабли в Баку. Неизвестные лица убили студента 2-го курса Западного университета, гражданина Германии азербайджанской национальности Вюсала Шилдера. Он скончался от полученных ран. Спустя два дня после происшествия в качестве подозреваемого был задержан Э.Искендеров. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, С.Талыбов был задержан через 2 месяца после события и передан следствию. Другой участник данного преступления Хаял Ализаде скрылся от следствия, поэтому был объявлен в розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Азербайджанского национального центрального бюро Интерпола, он был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах.

В показаниях предварительному следствию Э.Искендеров заявил, что сам убил В. Шилдера. Он сообщил, что совершил убийство за деньги по заказу С.Талыбова и Х.Ализаде.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Искендеров был осужден на 14,5 лет лишения свободы, С.Талыбов - на 2 года. Государственный обвинитель подал апелляционный протест на приговор.