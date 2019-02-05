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Задержанный армянскими военнослужащими Эльнур Гусейнзаде увезен из Шуши в Армению

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджанской Республики Гусейнзаде Эльнур Эльман оглу 1995 г.р., задержанный 1 февраля 2017 года на территории оккупированного армянскими военнослужащими Нагорного Карабаха и "лишенный свободы" незаконным судом сепаратистского режима, 2 февраля был увезен из Шуши в Армению. 

Об этом Report сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. 

В сообщении говорится, что информация по этому поводу поступила из соответствующих международных организаций.   

С момента задержания Э.Гусейнзаде перед соответствующими международными организациями был поднят вопрос о его освобождении. Необходимые работы в данном направлении продолжаются. 

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