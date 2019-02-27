Азербайджанцы, задержанные за проведение в Москве акции по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида, освобождены - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

Москва. 27 февраля. REPORT.AZ/ Освобождены азербайджанцы, задержанные за проведение в Москве акции по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает российское бюро Report, решение по этому поводу было принято Пресненским районным судом Москвы.

Согласно приговору, они оштрафованы.

*** 16:05

Москва. 27 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанцы, задержанные вчера в Москве за попытку проведения акции по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида, сегодня будут освобождены.

Об этом российскому бюро Report сказал юрист Алекпер Гараев.

"На данный момент под стражей остаются 5 человек, один из которых гражданин Азербайджана. Сегодня после суда их освободят", - отметил он.

Напомним, что 26 февраля группа азербайджанской молодежи попыталась провести флешмоб по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида. Их попытки совершить автошествие с украшенными флагами Азербайджана и логунгами о Ходжалинском геноциде автомобилями были пресечены полицией. Молодые люди были задержаны и увезены в отделение полиции.

Игбал Рустамов