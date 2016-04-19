Задержанные в Азербайджане нурсисты освобождены

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе из приговора в отношении арестованных нурсистов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гаиля Мамедова был объявлен приговор, согласно которому Раван Сабзалиев был освобожден из зала суда из-за истечения срока наказания.

Зекерийя Мамедов и Шахин Гасанов также были освобождены, однако их приговорили к 2,5 годам испытательного срока.

Срок наказания Эльдениза Гаджиева и Исмаила Мамедова сократили с 5 до 3 лет.

Отметим, что в апреле 2013 года сотрудники правоохранительных органов при обыске квартиры на улице Хыдыра Мустафаева города Баку задержали 41 члена секты нурсистов.

Некоторые из задержанных были освобождены после того, как у них взяли объяснительные.

По приговору Сабаильского районного суда в отношении Гаджиева Эльдениза Баламет оглу, Мамедова Исмаила Исах оглу и Сабзалиева Равана Хеким оглу была избрана мера наказания - арест.

Позже избранную в их отношении меру наказания заменили на домашний арест.

Ясамальский районный суд приговорил Эльдениза Гаджиева, Исмаила Мамедова, его брата Зекерийю Мамедова, Шахина Гасанова к 5 годам, а Равана Сабзалиева - 2 годам тюрьмы.

Все они были арестованы в зале суда.

Арестованные обвиняются по ст. 167-2.2.1 и 168.2 УК.

Недовольные приговором вышеуказанные лица подали апелляционную жалобу. Обвиняемые обратились в Верховный суд с кассационной жалобой из первичного решения, принятого на процессе, прошедшем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Гаиля Мамедова. Дело направили на повторное рассмотрение в Бакинский апелляционный суд.