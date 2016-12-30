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    Задержанные по делу о пожаре в жилом доме в Хатаинском районе освобождены

    На процессе выступили Фарид Садыгов и Заур Ашрафов

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Хатаинского района.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова выступили Фарид Садыгов и Заур Ашрафов.

    Они попросили вынесения оправдательного приговора в своем отношении. 

    Затем был зачитан приговор. Согласно приговору в отношении Фарида Садыгова и Заура Ашрафова была применена ст. 70 (условно) и назначено условное наказание. Они были освобождены в зале суда. Также был вынесен приговор о прекращении уголовного дела в отношении Нусрета Мухтарова.

    Отметим, что происшествие произошло 10 апреля прошлого года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, произошел пожар.

    Было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

    С учетом грубого нарушения правил пожарной безопасности, злоупотребления должностными полномочиями, нанесения жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК были привлечены контролирующий деятельность компании TNH и фактически руководящий проводимыми работами Фарид Садыгов, директор компании Заур Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Нусрет Мухтаров. По решению Насиминского районного суда в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Напомним, что Н.Мухтаров скончался в Бакинском следственном изоляторе, где содержался.

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