Задержанного в Москве азербайджанского журналиста Фуада Аббасова депортируют из России - ФОТО

Российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве.

Российское бюро Report сообщает, что журналист депортируется из России.

Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации". Процесс был завершен 17 мая.

18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.

Игбал Рустамов