Задержанные в Нефтчале госчиновники доставлены в суд

Задержанных Службой Государственной Безопасности Азербайджана должностных лиц Нефтчалинского района доставили в Сабаильский районный суд города Баку.

Как сообщает Report, в суд переданы представления о принятии в отношении задержанных меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время судья в порядке очередности рассматривает представления.

Напомним, что 20 февраля сотрудники СГБ провели спецоперацию в административном здании ИВ Нефтчалинского района. В результате операции, были задержаны глава районного ИВ и шесть должностных лиц.

Распоряжением президента Ильхама Алиева глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаил Велиев был освобожден от занимаемой должности.