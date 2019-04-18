​Задержанные сотрудники МИД освобождены в зале суда

В районном суде Хазарского района Баку завершилось заседание по делу 3-го секретаря визового отдела консульского управления министерства иностранных дел в международном аэропорту Халили Элтона Закир оглу, который, злоупотребляя служебным положением, по время регистрации визы взимал с прибывающих в страну иностранцев суммы, превышающие установленные законом и другого сотрудника министерства Анара Гулиева.

Решением суда Халили был приговорен к 1 году и 2 месяцам, Гулиев 1 году 3 месяцам лишения свободы. Поскольку сроки отсчитывались с момента ареста вышеупомянутых лиц, они были освобождены в зале суда.

Отметим, что Халили и Гулиев были задержаны в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана 26 января 2018 года.