Задержанная за мошенничество бывшая сотрудница Минобр Азербайджана: Я верну деньги

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжено судебное заседание по уголовному делу врача-педиатра Самиры Мансуровой и бывшего ответственного работника министерства образования Айтекин Багировой, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева А. Багирова попросила у суда время для выступления с последним словом.

Она отметила, что намерена вернуть деньги потерпевшим: "Я верну деньги".

Судья дал обвиняемой время. Он попросил больше не приносить в суд грудного ребенка.

"Я думала, сегодня будет зачитан приговор, меня арестуют в зале суда. Я принесла ребенка, чтобы забрать его с собой", - ответила А. Багирова.

Очередной судебный процесс назначен на 24 октября.

Напомним, что прокурор в выступлении потребовал для каждой из обвиняемых по 9 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, вышеуказанные лица совершили мошенничество в отношении граждан, пообещав устроить на работу.

С. Мансурова сообщила на суде, что знает 5 языков, с 1989 года работает врачом-педиатром в Хазарской районной детской поликлинике и является членом избирательной комиссии ПЕА.

С. Мансурова сообщила, что знает А. Багирову с 2014 года, и поставила ребенка на учет в ту же поликлинику.

После возникновения между ними доверительных отношений С. Мансурова попросила А. Багирову найти людей для трудоустройства. А. Багирова сообщила, что имеет связи среди высокопоставленных людей.

С. Мансурова для связи с этими высокопоставленными людьми согласилась с предложением А. Багировой.

Отметим, что С. Манусрова находится под стражей. В отношении А. Багировой решения о заключении под стражу не принято. Она находится под домашним арестом.

Обе женщины обвиняются по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) Уголовного кодека.