Задержаны жители Баку, пытавшиеся попасть в район в багажнике автомобиля

Водитель, который дважды был возвращен с поста полиции из-за отсутствия разрешений у пассажиров, в третий раз попытался перевести их в багажом отсеке автомобиля.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана, 28 июля около 00:40 водитель автомобиля марки Mercedes с государственным номерным знаком 99-GC-773 Мушфиг Хасай оглу Аскерзаде в багажном отсеке своей машины попытался перевезти в район двух жителей столицы Алиева Мурада Ариф оглу и Шабанова Эльшана Ровшан оглу.

В результате, нарушители были задержаны сотрудниками дорожной полиции на карантинном посту на автодороге Баку-Шамахы, в отношении них приняты административные меры.