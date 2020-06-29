Наверх

Задержаны жители Баку, пытавшиеся попасть в район в багажнике автомобиля

Задержаны жители Баку, пытавшиеся попасть в район в багажнике машины

Водитель, который дважды был возвращен с поста полиции из-за отсутствия разрешений у пассажиров, в третий раз попытался перевести их в багажом отсеке автомобиля.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана, 28 июля около 00:40 водитель автомобиля марки Mercedes с государственным номерным знаком 99-GC-773 Мушфиг Хасай оглу Аскерзаде в багажном отсеке своей машины попытался перевезти в район двух жителей столицы Алиева Мурада Ариф оглу и Шабанова Эльшана Ровшан оглу. 

В результате, нарушители были задержаны сотрудниками дорожной полиции на карантинном посту на автодороге Баку-Шамахы, в отношении них приняты административные меры.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!