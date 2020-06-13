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Задержаны сотрудники Госфонда

​Задержаны сотрудники Госфонда

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики провело операцию в Гяндже.

Как передает местное бюро Report, в результате оперативной деятельности были задержаны заместитель начальника Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Кяпазского района Баялы Халилов, и еще один сотрудник Эльчин Алекперов.

Они подозреваются в совершении серьезных ошибок в работе и фальсификации адресной социальной помощи гражданам.

Отметим, что начальник Кяпазского отделения ГФСЗ Ульфят Ахмедов был освобожден от должности.

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