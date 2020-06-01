Задержаны семеро лиц, пытавшихся провести акцию у Минобразования

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Группа лиц в нарушение правил особого карантинного режима и не согласовав вопрос с соответствующей исполнительной властью, пыталась провести акцию у Министерства образования.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, несущие на территории службу сотрудники полиции предотвратили попытку проведения акции, сопровождавшуюся нарушением правил социальной дистанции в общественных местах с тесным скоплением населения, участники акции были удалены с территории.

В целом задержаны 7 человек. В отношении шести из них составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, материалы, собранные в отношении организатора акции, направлены в районный суд.