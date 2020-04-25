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Задержаны отец и сын, путем шантажа присвоившие 6 тыс. манатов

​Задержаны отец и сын, путем шантажа присвоившие 6 тыс. манатов

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного Управления МВД по борьбе с организованной преступностью, был задержан житель Сабирабадского района О.Эйвазов, получивший путем шантажа в феврале текущего года 990 манатов у жителя Имишлинского района Р.Мамедова. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД республики. 

В ходе расследования было установлено, что в январе нынешнего года О.Эйвазов и его отец А.Эйвазов, пригрозив Р.Мамедову распространением порочащих его сведений, путем шантажа получили у последнего 6 000 манатов. А.Эйвазов также был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.1 и 182.2.2 УК Азербайджана.

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