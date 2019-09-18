 Наверх

Задержаны ограбившие дом футболиста "Карабаха" в Баку

Задержаны ограбившие дом футболиста "Карабаха" в Баку

Задержаны лица, подозреваемые в ограблении дома футболиста сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Махира Эмрели.

По полученным Report сведениям, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителей Газахского района ранее судимого Ниджата Велиева и Анара Махмудова.

В настоящее время по факту в Бинагадинском районном управлении полиции проводится расследование.

Начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев подтвердил данный факт Report.

Отметим, что из дома известного футболиста в поселке Сулутепе были украдены 20 000 долларов, 17 000 манатов, мобильные телефоны и ювелирные изделия на 5 000 манатов (в целом на 60 000 манатов).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!