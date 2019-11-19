В Азербайджане задержаны обвиняемые в совершении преступлений в США пакистанцы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям рассмотрено представление, направленное Министерством юстиции Азербайджана о выдаче США граждан Пакистана Асифа Мухаммеда Анжума 1982 г.р. и Хани Шаха Наваза 1985 г.р.
Как сообщает Report, представление об экстрадиции было рассмотрено коллегией под председательством судьи Али Мамедова.
В процессе принимали участие представители генеральной прокуратуры, посольств США и Пакистана в Баку.
Стало известно, что в отношении граждан Пакистана имеется решение Верховного суда штата Нью-Йорк, США. Они обвиняются в совершении таких преступлений, как присвоение персональной информации, мошенничество, кража.
Объявленные США в международный розыск лица были задержаны в Азербайджане несколько месяцев назад.
Граждане Пакистана не приняли обвинений, сообщив, что никогда не были в США.
Они заявили, что произошла ошибка и попросили оставить их в азербайджанской тюрьме.
В ответ на вопрос сотрудник отдела по безопасности посольства США сообщил, что не осведомлен о деталях преступлений названных лиц.
Представитель сообщил, что на очередном процессе предоставит письменную информацию об этом.
Есть подозрения, что пакистанцы совершили преступления не на территории США, а посредством интернета.
Rəşad VaqifoğluАвтор новости