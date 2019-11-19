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В Азербайджане задержаны обвиняемые в совершении преступлений в США пакистанцы

Задержаны обвиняемые в совершении преступлений в США пакистанцы
© Report

В Бакинском суде по тяжким преступлениям рассмотрено представление, направленное Министерством юстиции Азербайджана о выдаче США граждан Пакистана Асифа Мухаммеда Анжума 1982 г.р. и Хани Шаха Наваза 1985 г.р.

Как сообщает Report, представление об экстрадиции было рассмотрено коллегией под председательством судьи Али Мамедова.

В процессе принимали участие представители генеральной прокуратуры, посольств США и Пакистана в Баку.

Стало известно, что в отношении граждан Пакистана имеется решение Верховного суда штата Нью-Йорк, США. Они обвиняются в совершении таких преступлений, как присвоение персональной информации, мошенничество, кража.

Объявленные США в международный розыск лица были задержаны в Азербайджане несколько месяцев назад.

Граждане Пакистана не приняли обвинений, сообщив, что никогда не были в США.

Они заявили, что произошла ошибка и попросили оставить их в азербайджанской тюрьме.

В ответ на вопрос сотрудник отдела по безопасности посольства США сообщил, что не осведомлен о деталях преступлений названных лиц.

Представитель сообщил, что на очередном процессе предоставит письменную информацию об этом.

Есть подозрения, что пакистанцы совершили преступления не на территории США, а посредством интернета.

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