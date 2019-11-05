Задержаны 8 граждан Азербайджана, пытавшихся незаконно перейти в Грузию

3 ноября в районе 00:20 несущими службу на служебной территории погранзаставы "Садыхлы" близ Агстафинского района были задержаны 8 граждан Азербайджана, пытавшихся нарушить госграницу в направлении Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Предварительное расследование установило, что этими людьми являются жители Агстафинского района Букавазин Илкин Гариб оглу 2000 г.р., Бадиров Кямран Джавад оглу 2000 г.р., Бадиров Новруз Музаффар оглу 2004 г.р., Букавазина Севиндж Гариб гызы 2009 г.р., Бадирова Асья Вагиф гызы 2015 г.р., Мирзаев Ровшан Гамид оглу 2015 г.р., Букавазина Медина Аслан гызы 2016 г.р., и жительница Евлахского района Букавазина Замина Расул гызы 1999 г.р.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.