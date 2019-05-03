МВД Азербайджана: Задержаны 47 человек, подозреваемых в совершении преступления

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий со 2 по 3 мая.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, минувшим днем на территории республики органами внутренних дел 26 преступлений раскрыто по "горячим следам".

Раскрыто 20 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 10 числившихся в розыске человека, из них 4 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 2 должника.

На дорогах республики произошло 1 тяжелое ДТП, в котором погиб 1 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел были выявлены 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 2 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 47 человек.