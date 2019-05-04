МВД Азербайджана: Задержаны 29 человек, подозреваемых в совершении преступлений

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 3 мая на территории республики 20 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыто 11 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 17 числившихся в розыске лиц, в том числе 6 должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников органов внутренних дел были выявлены 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 29 человек.