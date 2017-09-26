Задержана жительница Билясувара, обманным путем вывозившая женщин в Турцию

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуваре задержана женщина, обманным путем вывозившая представительниц слабого пола в Турцию.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел.

Отмечается, что обманывая женщин, жительница Билясуварского района ранее судимая Ирада Поладова вывозила женщин в Турцию, где заставляла их заниматься проституцией. И. Поладова задержана сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми.

По факту ведется расследование.