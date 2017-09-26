 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержана жительница Билясувара, обманным путем вывозившая женщин в Турцию

    По факту ведется расследование

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуваре задержана женщина, обманным путем вывозившая представительниц слабого пола в Турцию.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел.

    Отмечается, что обманывая женщин, жительница Билясуварского района ранее судимая Ирада Поладова вывозила женщин в Турцию, где заставляла их заниматься проституцией. И. Поладова задержана сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi