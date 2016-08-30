Задержана женщина, занимавшаяся мошенничеством в Масаллы

Масаллы. 30 августа. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе задержана мошенница, занимавшаяся гаданием.

Как сообщает южное бюро Report, в июне этого года неизвестная женщина пришла в дом Тунзали Юсиф гызы Алышовой, проживающей в г.Масаллы по адресу: проспект Гейдара Алиева, 3. Она заявила, что занимается гаданием и сообщила, что в ближайшее время в этом доме произойдет несчастный случай. Осмотрев дом, незваная гостья обещала хозяйке предотвратить беду, и обманув ее, отобрала золотые украшения на сумму 3 000 манатов.

Поняв, что была обманута, Т.Алышова обратилась в отделение полиции Масаллинского района.

Как сообщили Report в районном отделении полиции, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества была задержана жительница Барды 36-летняя Расиля Миралам гызы Абдуллаева. В своих показаниях она призналась в содеянном.

Расследования по данному делу продолжаются.