Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Задержана женщина, укравшая деньги и золото из сумки жительницы Баку.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отдела Насиминского районного управления полиции, 17 марта была задержана жительница Абшеронского района Азима Багирова, подозреваемая в краже 89 манатов и золотых серег из сумки жительницы Баку.