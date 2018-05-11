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    Задержана женщина, укравшая деньги и золото из сумки жительницы Баку

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Задержана женщина, укравшая деньги и золото из сумки жительницы Баку.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

    Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отдела Насиминского районного управления полиции, 17 марта была задержана жительница Абшеронского района Азима Багирова, подозреваемая в краже 89 манатов и золотых серег из сумки жительницы Баку.

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