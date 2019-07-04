Задержана женщина, обманувшая жителя Баку на 43 000 долларов

Задержана женщина, отобравшая обманным путем у жителя Баку 43 000 долларов.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, обратившись в Call-центр "102", житель Баку А.Исмаилов заявил, что 25 января этого года проживающая в Баку некая Л.Алиева обманным путем взяла у него 43 000 долларов США.

В связи с обращением Сабаильское РУП провело соответствующее расследование. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178 (мошенничество) УК АР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий Л.Алиева была задержана. Удалось также установить, что в марте этого года она обманула жительницу Баку, взяв у женщины 4 000 манатов.