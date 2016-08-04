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    Задержана мать 6-летней девочки, избитой до смерти в Хырдалане

    Расследования продолжаются

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ По факту убийства 6-летней девочки в Хырдалане задержан еще один человек.

    Как сообщает Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, была задержана мать 6-летней Рамили Абдулхалыговой, избитой до смерти 30 июля, жительница Агсуинского района Самира Ярыева. 

    Расследования продолжаются.

    Отметим, что три дня назад министерство внутренних дел распространило информацию о смерти 6-летней девочки. 

    Согласно информации, 29 июля жительница Агсуинского района Самира Ярыева, проживающая на съемной квартире в городе Хырдалан, позвонила в службу "102" и сообщила о том, что ее 6-летняя дочь Рамиля была сбита неизвестным автомобилем в городе Хырдалан и умерла. 

    Во время осмотра трупа было установлено, что девочка погибла не от наезда автомобилем, а в результате насильственных действий. 

    По факту возбуждено уголовное дело. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан житель города Хырдалан, ранее судимый Эльнар Гаджиев, подозреваемый в избиении и убийстве ребенка.

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