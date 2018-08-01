Задержана группировка, доставлявшая в Азербайджан пиратские учебники

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД на основе поступившего из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) обращения были выявлены незаконные действия членов организованной преступной группировки, занимавшихся доставкой на территорию страны контрабандным путем и продажей крупной партии пиратских учебников с использованием членами группировки чужого товарного знака.

Как сообщает Report, об этом сообщается в совместной информации пресс-служб Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и Государственного экзаменационного центра.

Были задержаны члены возглавляемой Шахмаром Абдуллаевым преступной группировки, в состав которой входили Ширзад Абдуллаев, Фаик Мамедов, Ханлар Годжаев, Фазаиль Годжаев, Мусурза Асланов и Сафар Дуньямалыев, подозреваемые в незаконном использовании товарных знаков редакции журнала "Абитуриент" ГЭЦ и других издательских структур, издании за пределами страны крупной партии отличающихся по качеству пиратских учебников, организации их продажи на территории республики и пр. незаконных действиях.

В отношении задержанных выдвинуто обвинение по ст. 197.2 и 206.4 УК и избрана мера пресечения в виде ареста.

Во время оперативно-следственных мероприятий в различных адресах по городу Баку были обнаружены и изъяты пиратские учебники и сборники тестов на сумму 510 тыс. манатов.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.