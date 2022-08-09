Задержана гражданка, выдававшая себя за военнослужащего в соцсетях

Сотрудниками полиции было установлено, что жительница Сальянского района размещала в социальных сетях публикации от имени военнослужащего.

Сотрудниками полиции было установлено, что жительница Сальянского района размещала в социальных сетях публикации от имени военнослужащего.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, составлен протокол на Р.Б., 1992 года рождения, которая в военной форме, называя себя Гюляр Мамедовой и представляющаяся офицером Военной полиции, делилась в социальных сетях публикациями с аккаунта ”hərbi226“.

В соответствии со ст. 534 Кодекса об административных правонарушениях, собранные материалы направлены в суд в связи с незаконным ношением военной формы со знаками различия военнослужащих.

В доме Р.Б. обнаружены и изъяты комплекты военной одежды.

С гражданкой была проведена разъяснительная работа, ей и членам семьи разъяснена противоправность совершенных деяний.