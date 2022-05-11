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Задержана банда серийных воров-домушников, орудовавшая на Абшероне

Задержана банда серийных воров-домушников, орудовавшая на Абшероне Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж из 35 домов на Абшероне.
Происшествия
11 мая 2022 г. 13:19
Задержана банда серийных воров-домушников, орудовавшая на Абшероне

Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж из 35 домов на Абшероне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

В Абшеронское районное управление полиции поступили заявления от пяти граждан о том, что из их домов были совершены кражи. В ходе проведенного разбирательства выяснилось, что все кражи были совершены одними и теми же лицами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении краж члены банды Нурлан Мусазаде, Интигам Ибрагимов, Эльмеддин Гадирли и Рамиль Махмудов. Также было установлено, что они в различное время ограбили 35 домов на территории Абшеронского района.

Сотрудники Абшеронского РУП также провели операцию против наркоторговцев. В ходе мероприятий были задержаны два наркоторговца и четыре наркокурьера. У них была обнаружена крупная партия героина, марихуаны, опиума и метамфетамина.

По всем указанным фактам в Следственном отделе РУП заведены уголовные дела, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda 35 evdən oğurluq edən və narkotik satan şəxslər saxlanılıb

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