Задержана банда серийных воров-домушников, орудовавшая на Абшероне

Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж из 35 домов на Абшероне.

Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж из 35 домов на Абшероне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

В Абшеронское районное управление полиции поступили заявления от пяти граждан о том, что из их домов были совершены кражи. В ходе проведенного разбирательства выяснилось, что все кражи были совершены одними и теми же лицами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении краж члены банды Нурлан Мусазаде, Интигам Ибрагимов, Эльмеддин Гадирли и Рамиль Махмудов. Также было установлено, что они в различное время ограбили 35 домов на территории Абшеронского района.

Сотрудники Абшеронского РУП также провели операцию против наркоторговцев. В ходе мероприятий были задержаны два наркоторговца и четыре наркокурьера. У них была обнаружена крупная партия героина, марихуаны, опиума и метамфетамина.

По всем указанным фактам в Следственном отделе РУП заведены уголовные дела, ведется расследование.