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Задержана банда, подозреваемая в серии краж в Гаджигабуле, Уджаре и Кюрдамире

Задержана банда, подозреваемая в серии краж в Гаджигабуле, Уджаре и Кюрдамире В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского районного отдела полиции, были задержаны три человека, которые подозреваются в совершении кражи в конце прошлого года шести голов мелкого и одной головы крупного рога
Происшествия
13 января 2024 г. 08:53
Задержана банда, подозреваемая в серии краж в Гаджигабуле, Уджаре и Кюрдамире

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского районного отдела полиции, были задержаны три человека, которые подозреваются в совершении кражи в конце прошлого года шести голов мелкого и одной головы крупного рогатого скота из двух разных хозяйств в поселке Падар и селе Атбулаг, причинив тем самым потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 4 000 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ходе расследования выяснилось, что это житель Агдамского района Эвез Гурбанов, Бардинского района - Фариз Ибрагимов и Товузского района - Акиф Гулиев.

В результате проведенных в отношении этих лиц оперативных мероприятий были раскрыты и другие их преступные деяния. Указанные лица в ноябре прошлого года совершили аналогичное преступление на территории Уджарского и Кюрдамирского районов, совершив кражу шести голов мелкого и трех голов крупного рогатого скота из трех частных ферм, причинив потерпевшим материальный ущерб.

Эвез Гурбанов, Фариз Ибрагимов и Акиф Гулиев в общей сложности совершили кражу 16 домашних животных в трех районах. Украденный скот на автомобиле последнего был вывезен в Баку и продан на объекте по продаже мясных продуктов Ф.Ибрагимова. Вырученные преступным путем средства были разделены между подозреваемыми.

По факту в следственном отделении Гаджигабульского РОП возбуждено уголовное дело, задержанные решением районного суда помещены под стражу. Отметим, что все трое подозреваемых привлекались к уголовной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabul, Ucar və Kürdəmirdə fərdi təsərrüfatlardan oğurluqlar edən dəstə ifşa olunub

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