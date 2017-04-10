Задержан злоумышленник, напавший на АЗС в Джалилабаде

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Задержан злоумышленник, напавший на автозаправочную станцию в Джалилабаде.
Как сообщает Report, им оказался житель поселка Алар Гусейнов Алимамед Яхья оглу.
Напомним, что на прошлой неделе неизвестный в маске, угрожая сотрудникам автозаправочной станции Al-petrol, потребовал открыть сейф. Не добившийся желаемого злоумышленник сбежал с места происшествия.
Отделением полиции Джалилабадского района продолжается расследование по делу.
News DepartmentАвтор новости
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