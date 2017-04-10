Задержан злоумышленник, напавший на АЗС в Джалилабаде

10 апреля, 2017 11:14

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Задержан злоумышленник, напавший на автозаправочную станцию в Джалилабаде. Как сообщает Report, им оказался житель поселка Алар Гусейнов Алимамед Яхья оглу. Напомним, что на прошлой неделе неизвестный в маске, угрожая сотрудникам автозаправочной станции Al-petrol, потребовал открыть сейф. Не добившийся желаемого злоумышленник сбежал с места происшествия. Отделением полиции Джалилабадского района продолжается расследование по делу.