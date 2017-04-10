 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержан злоумышленник, напавший на АЗС в Джалилабаде

    Отделением полиции продолжается расследование

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Задержан злоумышленник, напавший на автозаправочную станцию в Джалилабаде.

    Как сообщает Report, им оказался житель поселка Алар Гусейнов Алимамед Яхья оглу.

    Напомним, что на прошлой неделе неизвестный в маске, угрожая сотрудникам автозаправочной станции Al-petrol, потребовал открыть сейф. Не добившийся желаемого злоумышленник сбежал с места происшествия.

    Отделением полиции Джалилабадского района продолжается расследование по делу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi