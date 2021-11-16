Задержан житель Тертера, пытавшийся пробраться в село Талыш в обход постов

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск регулярно проводят мероприятия, чтобы предотвратить проникновение лиц на освобожденные, но не полностью очищенные от мин территории в обход постов.

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск регулярно проводят мероприятия, чтобы предотвратить проникновение лиц на освобожденные, но не полностью очищенные от мин территории в обход постов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Тертерского района, был задержан житель села Борсунлу Эмин Гасымов, пытавшийся проникнуть окольными путями в освобожденное от оккупации село Талыш.

Протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Э.Гасымова, направлен в райсуд.