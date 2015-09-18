 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку задержан мужчина с гранатой

    Расследование по данному факту продолжается

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью на территории Бинагадинского района был задержан житель Маштагов Эльмар Дадашов.

    Как сообщает Report, информация об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел (МВД).

    У задержанного были обнаружены и изъяты 2 гранаты типа "Ф-1" и 2 детонатора "УЗГРМ".

    Расследование по данному факту продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi