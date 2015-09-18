В Баку задержан мужчина с гранатой

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью на территории Бинагадинского района был задержан житель Маштагов Эльмар Дадашов.

Как сообщает Report, информация об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел (МВД).

У задержанного были обнаружены и изъяты 2 гранаты типа "Ф-1" и 2 детонатора "УЗГРМ".

Расследование по данному факту продолжается.