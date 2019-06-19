Задержан водитель, ставший причиной гибели трех иностранцев в Баку.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

17 июня на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах столкнулись управляемый Габилем Мирзоевым 1974 г.р. автомобиль марки Toyota с государственным регистрационным номером 10-NK-170 и следовавший в сторону Баку автомобиль марки Ford с государственным регистрационным номером 90-ZS-968, за рулем которого находился Мехман Агаев 1992 г.р.

В результате ДТП на месте происшествия погибли пассажиры автомобиля марки Ford, граждане Индии Джаячандран Раджендра, Мадхаван Мутхукумар и Марутхамутху Гопал, другие пассажиры - граждане Бангладеш Рухула Амин, Аллан Захангир, Мухаммел Аршад, а также пассажирка автомобиля марки Toyota" Гызылгюль Ибрагимова получили телесные повреждения.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.

Был произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы и другие незамедлительные следственные действия.

Г.Мирзоева задержали по подозрению в грубом нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.