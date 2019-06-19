Задержан водитель, ставший причиной гибели трех иностранцев в Баку.
Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.
17 июня на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах столкнулись управляемый Габилем Мирзоевым 1974 г.р. автомобиль марки Toyota с государственным регистрационным номером 10-NK-170 и следовавший в сторону Баку автомобиль марки Ford с государственным регистрационным номером 90-ZS-968, за рулем которого находился Мехман Агаев 1992 г.р.
В результате ДТП на месте происшествия погибли пассажиры автомобиля марки Ford, граждане Индии Джаячандран Раджендра, Мадхаван Мутхукумар и Марутхамутху Гопал, другие пассажиры - граждане Бангладеш Рухула Амин, Аллан Захангир, Мухаммел Аршад, а также пассажирка автомобиля марки Toyota" Гызылгюль Ибрагимова получили телесные повреждения.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.
Был произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы и другие незамедлительные следственные действия.
Г.Мирзоева задержали по подозрению в грубом нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.
Samirə AbdullayevaАвтор новости