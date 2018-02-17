Задержан водитель, ставший причиной смерти двух людей в Гарадаге

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В результате незамедлительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, был задержан и привлечен к следствию водитель, ставший причиной смерти двух людей в ДТП в Гарадагском районе, и сбежавший с места происшествия.

Об этом сообщается в информации, поступившей в Report из МВД и Генпрокуратуры.

14 февраля в 20:30 на проходящей по Гарадагскому району части дороги Г.Тагиев – Сахиль автомобиль марки КамАЗ-5410 с государственным номерным знаком 40-BF-988, управляемый находящимся в нетрезвом состоянии Ганбаровым Тураном Амрулла оглы, при выполнении маневра обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-21061 с государственным номерным знаком 24-BA-711, управляемым Исрафиловым Сарваном Эльдар оглы.

В результате столкновения от полученных ран С.Исрафилов и его пассажир Алиев Олег Махмудович скончались, сам Т.Ганбаров бежал с места происшествия.

По вышеупомянутым фактам в отношении Т.Ганбарова было возбуждено уголовное дело в отделе следствия и дознания по дорожным происшествиям Главного управлении следствия и дознания МВД.

В результате проведенных безотлагательных следственно-оперативных мероприятий 15 февраля Т.Ганбаров был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

Т.Ганбаров был привлечен по статьям 263-1.4 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК, в отношении него принята мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.