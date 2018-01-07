Задержан водитель, совершивший тяжелое ДТП в Баку

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции и прокуратуры был задержан и привлечен к расследованию дела водитель, совершивший тяжелое ДТП на территории района и сбежавший с места события.

Как сообщили Report из главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры, 6 января приблизительно в 17 часов на участке Зыхского шоссе Хатаинского района водитель пассажирского автобуса марки Daewoo, курсирующий по маршруту №175 с государственным регистрационным номером 99 XM 581 потерял управление, выехал с дороги и упал в ущелье.

В результате происшествия, телесные повреждения различной степени тяжести получили 20 человек: Мамедов Рустам Алескер оглу 1964 г.р., Теймурова Афет Сейфеддин гызы 1974 г.р., Джафарова Севда Муталлим гызы 1961 г.р., Агаева Сабира Нуреддин гызы 1975 г.р., Гурбанова Метанет Азим гызы 1960 г.р., Гасанов Талех Фуад оглу 1998 г.р., Сарыгин Василий Алексеевич 1975 г.р., Гусейнли Мушвиг Хиджран оглу 1998 г.р., Бабаева Тахира Ильяс гызы 1976 г.р., Набиева Шафига Акбер оглу 1959 г.р., Едяева Ирина Валерьевна 1975 г.р., Алиискандерова Айгюн Оруджали гызы 1981 г.р., Мамедли Айгюль Вюгар гызы 2002 г.р., Магерамов Эльджан Арзуман оглу 2003 г.р., Гулиев Гусейнага Султан оглу 1938 г.р., Намазов Сади Гахраман оглу 1938 г.р., Гасанова Наджима Гаджибала гызы 1959 г.р., Шахбанзариев Зафар Закир оглу 1951 г.р., Бадалова Гюлюстан Пири гызы 1970 г.р., и Бадалова Эльназ Анвер гызы 1991 г.р. Водитель транспортного средства сбежал с места происшествия. Пострадавшие в ДТП были срочно доставлены в больницу, большинству из которых была оказана первая медицинская помощь и их отпустили домой.

По факту в Следственном отделении Хатаинского районного управления полиции возбуждено дело по статье 263-1.2 (нарушение ПДД, повлекшее небольшой или тяжкий вред здоровью лицом, не имеющим права управления или нарушившим правила эксплуатации соответствующего вида транспортного средства) и 264 (побег с места ДТП), назначены соответствующие экспертизы.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что транспортным средством управлял ранее судимый решением Бакинсого Суда по Тяжким Преступлениям от 2 августа 2012 г. по статье 180.2.2 УК (грабёж) Агаев Камран Гусейнага оглу 1989 г.р. На основе достоверных подозрений он был задержан и в качестве подозреваемого лица привлечен к расследованию дела.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по определению причин происшествия и круга лиц, привлечения их к ответственности за случаи нарушения существующих требований законодательства относительно перевозки и безопасности пассажиров.