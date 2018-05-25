Задержан водитель, сбивший насмерть иностранку в Кюрдамире и скрывшийся с места происшествия

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Задержан водитель, сбивший насмерть иностранца в Кюрдамире и скрывшийся с места происшествия.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 25 марта примерно в 21:00 поступило сообщение об автонаезде на территории села Кяррар. Пострадавший был сразу же доставлен в больницу.

Как выяснилось в ходе расследования, пострадавшей оказалась иностранка Инаятхон Наурузова, которая была сбита, переходя дорогу. По факту возбуждено уголовное дело.

Несмотря на усилия врачей, женщину, получившую тяжелые телесные повреждения, спасти не удалось, и 30 марта она скончалась в больнице.

Было установлено, что автонаезд был совершен на автомобиле Mercedes. В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского РОП и Главным государственным управлением дорожной полиции, в качестве подозреваемого был задержан житель Газахского района Рауф Мусаев.