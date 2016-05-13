Задержан водитель, скрывшийся с места тяжелого ДТП в Астаре

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Задержан водитель, сбежавший с места ДТП в Астаринском районе, в котором погибли двое, ранено 9 человек.

Как сообщает Report, был задержан и привлечен к следствию водитель грузового автомобиля "Shacman" с государственным регистрационным номером 90 JS 588, житель Хачмазского района Вусал Имран оглу Худавердиев 1984 г.р.

В предварительных показаниях сотрудникам правоохранительных органов В.Худавердиев заявил о неполадках в тормозной системе грузового автомобиля: "Я несколько раз нажал на "тормоз", но он не сработал. Поэтому не смог затормозить и, врезавшись в "Ford", перевернулся".

Отметим, что сегодня утром на 220-м километре магистрали Алят-Астара на территории села Чалоба Астары произошло тяжелое ДТП. Занимающийся пассажирской перевозкой по маршруту Лянкяран-Астара водитель микроавтобуса "Ford" с государственным регистрационным номером 90 MJ 647 Габиль Адиль оглу Алиев столкнулся с принадлежащим компании Ray Construction и управляемым Вусалом Имран оглу Худавердиевым грузовым автомобилем марки "Shacman" с государственным регистрационным номером 90 JS 588. В результате ДТП погибли двое, ранено 9 человек.