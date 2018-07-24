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    Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в Геранбое

    Геранбой. 24 июля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе задержан водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия.

    По сообщению западного бюро Report, 20 июля по дороге в село Хан Гервенд Геранбойского района автомобиль ВАЗ-2103 сбил Рустамова Зиреддина Али оглы, 1956 года рождения. Водитель, совершивший автонаезд, скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных действий был задержан совершивший ДТП Кямал Мамедов. 

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Отметим, что З.Рустамов скончался на месте от полученных ранений.

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