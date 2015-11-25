​Задержан водитель, насмерть сбивший 10-летнюю девочку

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура распространила информацию о произошедшем в Нефтчалинском районе ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, 24 ноября в 14:30 не имеющий водительских прав житель Нефтчалы Дабиль Мустафаев за рулем принадлежащего его отцу автомобиля марки "ВАЗ-1043" с государственным номерным знаком 47-BD-087 сбил на дороге Гаракенд-Хазаркенд пытавшуюся перейти дорогу Айсель Наджафову 2005 г.р. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

По факту в Следственной группе отделения полиции Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело по ст. 263-1.3 (нарушение правил дорожного движения, или эксплуатация транспортного средства лицом, не имеющим прав на управление транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК. По делу назначена экспертиза.

Д.Мустафаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются.