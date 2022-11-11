Задержан водитель BakuBus, сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места ДТП

Задержан сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места происшествия водитель автобуса, принадлежащего компании BakuBus.

Задержан сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места происшествия водитель автобуса, принадлежащего компании BakuBus.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Утром 9 ноября на улице Н.Хикмета в Ясамальском районе автобус совершил наезд на жителя Баку Гейсабуллу Дадаева, в результате пешеход скончался на месте ДТП.

Сотрудники Ясамальского районного управления полиции установили, что виновником ДТП является водитель автобуса марки BMC, принадлежащего компании BakuBus.

Водитель автобуса, житель города Баку Валех Мамишов задержан, ведется расследование.