Задержан водитель, управлявший транспортным средством под воздействием наркотиков

В отношении водителя автобуса, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотических средств, принята мера пресечения в виде ареста.

В отношении водителя автобуса, управлявшего транспортным средством под воздействием наркотических средств, принята мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции.

13 декабря сотрудники дорожной полиции остановили на территории Гарадагского поста маршрутный автобус марки "Mercedes-Benz" с государственным регистрационным знаком 90-FL-403.

Поведение водителя Ильхама Фарман оглу Хидаятова вызвало подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель управлял транспортным средством под воздействием наркотиков и алкоголя.

Собранные по делу материалы представлены в Гарадагский районный суд.

Хидаятов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 333.4 Кодекса об административных правонарушениях АР. Он приговорен к административному аресту сроком на 20 дней и лишен водительского удостоверения сроком на два года.

Отметим, что за 9 месяцев текущего года Главным управлением государственной дорожной полиции выявлены 650 водителей, управлявших автомобилем под воздействием наркотических средств. За последний месяц зафиксировано около 150 аналогичных случаев.