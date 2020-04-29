Задержан выдававший себя за работника министерства мошенник

Задержан мошенник, наведывавшийся в квартиры отдельных граждан в Низаминском районе и вымогавший у них деньги под предлогом проведения дезинфекции. При этом мошенник выдавал себя за сотрудника Министерства здравоохранения Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. В результате оперативно-розыскных работ, проведенных сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского РУП на основе многочисленных жалоб жильцов, был задержан житель Джалилабадского района Васиф Уршанов.

В своих показаниях задержанный признался, что обошел более 30 квартир и вымогал деньги под предлогом проведения дезинфекции. В противном случае, как убеждал мошенник, Министерство здравоохранения оштрафует жильцов на 28 манатов.

При обыске в доме Васифа Уршанова был обнаружен блокнот с адресами. Как выяснилось в ходе расследования, В.Уршанов ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Расследование по факту мошенничества продолжается. Правоохранительные органы призывают лиц, пострадавших от деяний Васифа Уршанова, обращаться по номеру "102".