Задержан укравший барельеф автору песни "Мои цыплята" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных отдельными структурами МВД, была осуществлена спецоперация в отношении лиц, укравших со зданий в Ясамальском и Сабаильском районах мемориальные доски выдающимся лицам Азербайджана. В результате были задержаны подозреваемые в совершении этих преступлений житель Баку Гусейн Аббасов и Мушвиг Ахундов, а также житель Абшеронского района Кямран Ахмедов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе дополнительных оперативных действий в отношении члена группировки Гусейна Аббасова стало известно, что 1 октября на улице Н. Нариманова в Ясамальском районе им был украден мемориальный барельеф деятелю искусств, композитору Гамбару Гусейнли.

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В Баку пропал барельеф еще одному известному человеку.

Как сообщает Report, в Ясамальском районе столицы неизвестным или неизвестными украден барельеф деятелю искусств Азербайджана, композитору Гамбару Гусейнли.

Факт расследуется полицией.

Отметим, что Г. Гусейнли - автор знаменитых песен "Мои цыплята" (“Cücələrim”), "В лунном свете" (“Ay işığında”), "Если б ночи стали дольше" (“Gecələr uzanaydı”), "Первая любовь" (“İlk məhəbbət”), "Вспоминаю я" (“Düşür yadıma”), "Всего хорошего" (“Gülə-gülə”), "Это ты" (“Sən-sən”) и др.

Напомним, что в последние дни в Баку украдены барельефы нескольким знаменитостям. В распространенной МВД на прошлой неделе информации отмечается, что в отношении укравших мемориальные доски известным деятелям Азербайджана предприняты особые оперативные действия. В результате были задержаны трое. Во время расследования было установлено, что члены группировки продали металлические барельефы в пункт приема металла. В продолжение оперативных мероприятий был установлен и привлечен к ответственности владелец данного пункта.